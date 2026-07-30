Вестник Кавказа

Грузинская экономика развивается несмотря ни на что – Тбилиси

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© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Экономика Грузии развивается высокими темпами, невзирая на неблагоприятные внешние обстоятельства, рассказали в Минэкономики страны.

Развитие грузинской экономики идет быстрыми темпами, такое сообщение распространило министерство экономики Грузии.

"Высоким темпам экономического роста по итогам первых шести месяцев 2026 года также способствовали положительные тенденции во внешней торговле"

– Минэкономики Грузии

В ведомстве пояснили, что за первую половину года экспорт вырос на 20%, итоговый показатель составил $3,8763 млрд.

В Минэкономики добавили, что особые успехи были отмечены в области местного экспорта. Его объемы выросли на 62,6%, до $2,3918 млрд.

В министерстве подчеркнули, что такого результата удалось достичь невзирая на внешние потрясения и геополитические вызовы.

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