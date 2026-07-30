ХАМАС поставило условия для разоружения

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не будет начинать разоружение, пока не будет соблюдено определенное условие.

Движение ХАМАС отказывается запускать процесс разоружение без соблюдения определенного условия, такое заявление сделал высокопоставленный представитель движения Рази Хамад.

"Мы не предпримем ни одного шага, пока не будем уверены, что Израиль выполнит свои обязательства"

– Рази Хамад

Представитель ХАМАС обратил внимание на то, что движение сможет приступить к разоружению только тогда, когда израильских военных начнут выводить из Газы. Еще одно условие – роспуск вооруженных формирований в Газе, которые пользуются поддержкой Израиля. Далее ХАМАС считает необходимым выполнение условий первого этапа соглашения о прекращении огня. Наконец, в качестве обязательного шага рассматривается начало работы Национального комитета по управлению Газой.