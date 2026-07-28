В Анапе 100 пляжей получили разрешения на открытие сезона

Разрешения Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона в текущем году получили 100 пляжей Анапы, а еще 12 прибрежных территорий в настоящее время проходят экспертизу.

В Анапе 100 пляжей получили документы на открытие пляжного сезона, а еще 12 ожидают заключения экспертов. Об этом сообщила пресс-служба правительства России по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС.

"Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым, за прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано"

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Ликвидация последствий разлива мазута из-за декабрьского инцидента 2024 года в Керченском проливе потребовала задействования 756 человек и 188 единиц техники для полной отсыпки пострадавших пляжей чистым песком толщиной не менее 50 см, что позволило принять туристов на первых 75 зонах отдыха.

Отметим, что открытие прибрежных зон в июле стимулировало рост бронирования отелей в Анапе на 35%. Количество доступных для отдыха мест увеличивалось постепенно: 18 июня допуск имели 58 пляжей, 24 июля показатель достиг 97, а теперь официальные разрешения выданы уже 100 пляжам.