Махачкалинское "Динамо" одержало дома волевую победу над "Локомотивом"

ФК "Динамо" Махачкала принимал сегодня в Каспийске столичный "Локомотив". Судьбу встречи решил мяч, забитый на 73-й минуте.

В Каспийске 1 августа прошла встреча 2-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом".

Счет открыл на 31-й минуте нападающий столичной команды Вадим Раков. Динамовцы отыгрались на 57-й минуте благодаря точному удару нападающего Миро, а на 73-й минуте полузащитник Никита Глушков отправил второй мяч в сетку ворот железнодорожников, установив окончательный результат – 2:1 в пользу "Динамо".

В 3-м туре "Динамо" Махачкала сыграет дома с самарскими "Крылья Советов". "Локомотив" встретится в Москве с ЦСКА.