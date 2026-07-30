ХАМАС: только палестинцы будут решать вопрос сбора и хранения оружия

Представитель ХАМАС в Иране сообщил, что вопрос тяжелого вооружения должен решаться палестинской стороной, это национальный вопрос.

Исключительно Палестина будет заниматься вопросом сбора и хранения тяжелого вооружения после выполнения основных положений соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми, пишет ТАСС.

В рамках соглашения запланировано разоружение движения ХАМАС в секторе Газа.

"Что касается тяжелого вооружения, то этот вопрос обусловлен выполнением основных положений соглашения о прекращении огня: гуманитарного этапа, вывода израильской армии, доставки материалов для восстановления и начала работы национального комитета, который будет осуществлять политическое и административное управление сектором Газа, возьмет на себя ответственность за восстановление, а затем подготовку к проведению выборов. После этого вопрос сбора и хранения оружия будет передан палестинской стороне"

– аль-Каддуми

Представитель движения особо подчеркнул, что это национальный вопрос, и вмешиваться в него никто не имеет права, заниматься им будут только палестинцы.

Он добавил, что позиция ХАМАС по вопросу тяжелого вооружения – не только позиция движения, "а скорее общепалестинский консенсус".

"Это подтверждает нашу последовательную и дальновидную позицию, направленную на защиту жизни наших детей и нашего народа, на то, чтобы палестинцы могли жить достойной жизнью и чтобы война на уничтожение больше никогда не повторилась"

– Халед Аль-Каддуми

Он напомнил, что в ХАМАС считают необходимым сначала решить политический вопрос, а потом обсуждать разоружение.

"Они хотели обсуждать вопрос разоружения, но мы сказали, что вопросы разоружения нельзя обсуждать, пока существует оккупация и не достигнуто политическое решение для нашего палестинского народа"

– Аль-Каддуми