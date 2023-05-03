Соглашение о разоружении ХАМАС: прорыв или иллюзия?

Расскажем, что значит соглашение о разоружении ХАМАС и что с ним не так, кто будет управлять Газой после разоружения, как будет проходить разоружение ХАМАС, согласился ли Израиль и что говорит ХАМАС, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, а также каковы перспективы соглашения Израиля и ХАМАС.

В США сообщили о заключении "исторического" соглашения, предусматривающего полное разоружение группировок в Газе. В ХАМАС подтвердили свое согласие с планом, предложенным "Советом мира", однако Израиль пока не одобрил положения договора, а само соглашение оставляет множество нерешенных вопросов. На фоне этих событий продолжается эскалация американо-иранского конфликта.

Что значит соглашение о разоружении ХАМАС?

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, "Совету мира" удалось добиться соглашения о полном разоружении ХАМАС и остальных вооруженных группировок в Газе. Американский лидер выразил уверенность, что этот "монументальный шаг к устойчивому миру и безопасности", приведет к созданию нового палестинского правительства, действующего в тесном сотрудничестве с "Советом мира".

Соглашение, включающее разоружение ХАМАС, вывод ВС Израиля и восстановление анклава, стало частью второго этапа мирного плана США по Газе. Представитель "Совета мира" Николай Младенов подчеркнул, что его достижению предшествовали "месяцы очень трудных переговоров". Трамп разъяснил поэтапную реализацию соглашения: когда разоружение завершится, израильские войска покинут регион, а охрана анклава перейдет к Международным силам стабилизации и новой палестинской полиции.

Кто будет управлять Газой после разоружения?

Дорожная карта предусматривает передачу повседневного управления Газой техническому палестинскому комитету под надзором "Совета мира".

Предлагаемая структура включает несколько уровней:

"Совет мира по Газе" - возглавляемый США международный орган, председателем которого пожизненно является Дональд Трамп. Совет ответственен за надзор за выполнением мирного плана по Газе и отвечает за разработку стратегии высокого уровня, послевоенную стабилизацию и финансирование восстановления;

Исполнительный совет-основатель - группа из семи человек во главе с бывшим британским премьером Тони Блэром. Другие ожидаемые члены включают зятя Трампа Джареда Кушнера, госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и президента Всемирного банка Аджая Бангу;

Нацкомитет по управлению Газой - технический палестинский комитет, отвечающий за гражданское управление внутри Газы, без участия ХАМАС;

Международные силы стабилизации - обеспечивать безопасность будут многонациональные силы под руководством американского генерала, общей численностью около 5 тысяч человек;

Новые полицейские силы Газы - формируемые на месте силы, которые должны взять под контроль районы, освобожденные ХАМАС и израильскими войсками.

Как будет проходить разоружение ХАМАС?

План предусматривает следующие ключевые этапы:

Инвентаризация оружия - в течение 14 дней должен быть подготовлен график инвентаризации оружия ХАМАС, с возможностью продления только с согласия международной комиссии по проверке и всех участвующих сторон;

Палестинский контроль - нацкомитет будет контролировать и осуществлять процесс инвентаризации и хранения и будет единственным субъектом, имеющим право владеть, хранить или контролировать оружие в Газе. Оружие не будет передано Израилю или любым другим непалестинским сторонам;

Международный надзор - Международная комиссия по проверке, Международные силы стабилизации и палестинские полицейские силы будут контролировать разоружение по мере постепенного отвода войск Израиля;

Приоритетные цели - инвентаризация и хранение будут в первую очередь нацелены на тяжелое вооружение, военные производственные объекты, оружейные склады и обширную сеть туннелей;

Связь с выводом войск - этапы разоружения будут напрямую связаны с выводом израильских сил из контролируемых ими районов.

По оценкам американских чиновников и членов "Совета мира", полный процесс разоружения, включая сдачу военной техники, ракет и противотанковых средств, а также вывод из эксплуатации туннелей, может занять от 200 до почти года. Легкие вооружения, как ожидается, будут переданы в течение пары недель.

Согласился ли Израиль на соглашение с ХАМАС?

Это, пожалуй, самый важный вопрос. Израиль публично не подтвердил принятие новой дорожной карты. Более того, 30 июля высокопоставленный израильский чиновник заявил, что власти Израиля не согласятся на вывод войск за так называемую "желтую линию", пока ХАМАС не будет разоружен, а Газа не будет демилитаризована. По информации источников, Израиль занимает скептическую позицию и может отклонить документ, поскольку он не предусматривает полного вывода оружия из сектора и его полной демилитаризации, чего требует Тель-Авив.

Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир заявил о неприемлемости такого проекта соглашения для Израиля, поскольку прекращение ликвидаций членов ХАМАС, по его мнению, позволит группировке подготовиться к новой атаке. Он настаивает на продолжении точечных ликвидаций и на том, что Израиль должен добиться полной победы.

При этом американский чиновник заявил, что в США "уверены", что израильские власти будут придерживаться соглашения, поскольку изначально согласились на 20-пунктный план Трампа. Однако тот же чиновник признал, что если Тель-Авив решит не выводить войска, Трамп будет "очень разочарован". Ситуацию осложняет внутриполитическая обстановка в Израиле: в октябре 2026 года в стране пройдут всеобщие выборы. Несколько ультраправых партий, поддерживающих правящую коалицию премьера Биньямина Нетаньяху, выступают против любого вывода войск из анклава и призывают к созданию израильских поселений на этой территории.

Что заявил ХАМАС?

ХАМАС принял условия "Совета мира", предусматривающие полное разоружение в Газе. Представитель делегации Гази Хамад уточнил, что движение идет на "уступки" ради народа Газы. Однако Хамад особо подчеркнул, что ХАМАС не будет выполнять какую-либо часть сделки, если Тель-Авив не выполнит свои обязательства. Среди этих обязательств - прекращение атак в Газе, вывод войск на позиции октября 2025 года и увеличение потока товаров и гумпомощи в анклав. Он также отметил, что Израиль не будет вмешиваться в вопрос разоружения - эту задачу выполнит Палестинский нацкомитет. По данным источников, ХАМАС внес поправки в дорожную карту, представленную "Советом мира". В отношении статьи об оружии некоторые пункты были удалены, были предложены альтернативы.

Что не так с соглашением о разоружении ХАМАС?

предыдущие договоренности неоднократно нарушались. С октября 2025 года, когда при медиации Вашингтона вступило в силу перемирие, в результате атак Цахал погибло более тысячи палестинцев. Тель-Авив также продолжает ограничивать поступление гуманитарной помощи в Газу и расширять свою военную "желтую линию" дальше вглубь сектора;

соглашение увязывает разоружение ХАМАС с выводом войск Израиля - каждый этап зависит от другого. Любая попытка израильских властей задержать вывод или навязать новые условия может остановить весь процесс;

остаются вопросы о других вооруженных группировках в Газе. Существуют различные вооруженные формирования, действующие в Газе, которые не являются частью ХАМАС, и они могут попытаться сорвать соглашение;

ХАМАС, чья основанная хартия закрепляет вооруженное сопротивление, ранее настаивал на завершении первой фазы прекращения огня перед обсуждением разоружения. Хотя группировка недавно распустила правительство в Газе в качестве символического жеста, ее окончательная готовность отказаться от оружия остается недоказанной.

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке?

Пока дипломаты пытаются урегулировать ситуацию в Газе, военный конфликт между США и Ираном продолжает расширяться:

Удары США по Ирану. За последние два дня ЦЕНТКОМ заявил о нанесении ударов по десяткам объектов КСИР. По сообщениям иранских СМИ, удары были нанесены по провинциям Хузестан, Фарс, Бушир, Хормозган, а также по островам Кешм и Киш. В ответ на эти удары Иордания заявила, что ее системы ПВО перехватили и сбили пять иранских ракет, запущенных по территории королевства;

Удары Ирана по Ближнему Востоку. 31 июля иранская армия заявила, что в ответ на удар США по жилому дому на Кешме нанесла ударила дронами по американским ангарам с истребителями, системам спутниковой связи и складам с оборудованием на кувейтской авиабазе Ахмад аль-Джабер. КСИР также заявил, что уничтожил два ангара для беспилотников и склад горючего на кувейтской авиабазе США Али Аль-Салем. Однако в Центком отвергли заявления Ирана, сообщив, что ни один американский самолет не был поврежден, а все ракеты и дроны ИРИ не достигли целей. Вчера КСИР также заявил об ударах по американским объектам в Иордании и уничтожении трех истребителей F-35. США также отвергли эти заявления;

Саудовская Аравия и хуситы. 20 июля проиранские хуситы Йемена объявили о морской блокаде Эр-Рияда и с тех пор атакуют суда в Красном море. 30 июля Саудовская Аравия объявила о планах создания многонациональной морской оборонной коалиции для защиты международных судоходных и энергетических маршрутов в Красном море. 29 июля беспилотник атаковал два судна в египетском порту Дамиетта. ИРИ отрицает свою причастность к этой атаке.

Каковы перспективы соглашения Израиля и ХАМАС?

Перспективы соглашения о разоружении ХАМАС остаются неопределенными. С одной стороны, значим сам факт того, что ХАМАС впервые согласился на полное разоружение. С другой стороны, без официального согласия Израиля и без четкого механизма обеспечения выполнения обязательств обеими сторонами соглашение рискует разделить судьбу предыдущих договоренностей.

Ключевые факторы, которые будут определять судьбу соглашения: