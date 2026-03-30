Конфликт США и Ирана повышает риски продовольственного кризиса – СМИ

Bloomberg: военные действия на Ближнем Востоке, украинский конфликт и неблагоприятные погодные условия могут привести к новой волне роста мировых цен на продовольствие.

Бонвые действия США и Ирана на Ближнем Востоке, а также конфликт Москвы и Киева значительно повышают риски развития продовольственного кризиса пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что конфликты, а также неблагоприятных климатические факторы могут спровоцировать рост мировых цен на продукты.

Согласно публикации Bloomberg, военная операция США и Израиля против Ирана вызвала рост цен на топливо и удобрения, поскольку судоходство через Ормузский пролив значительно осложнилось с момента эскалации в регионе.

Также, по данным агентства, "Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, около двух третей экспорта подсолнечного масла и десятую часть экспорта кукурузы".

При этом, из-за существования конфликта между ними поставки через Черное море остаются также затрудненными.

Кроме того, еще одним фактором, повышающим вероятность развития кризиса, агентство назвало климатическое явление Эль-Ниньо.

Из-за него происходит аномальное повышение температуры поверхностных вод Тихого океана, которое может негативно повлиять на крупнейших производителей и экспортеров риса, пишет Bloomberg.