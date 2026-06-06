Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в Стамбуле

Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции проведут в Стамбуле трехстороннюю встречу, где обсудят вопросы регионального и глобального партнерства.

Главы дипломатических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции – Джейхун Байрамов, Мака Бочоришвили и Хакан Фидан – проведут рабочую встречу в Стамбуле, сообщил посол Грузии в Турции Арчил Каландия.

Уточняется, что в рамках переговоров стороны обсудят региональное и глобальное партнерство Баку, Тбилиси и Анкары, сотрудничество стран в области экономики и энергетики, а также меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа.

"В ходе встречи будут рассмотрены вопросы усиления сотрудничества в области региональной и глобальной взаимосвязанности, торгово-экономических отношений, энергетической безопасности, а также другие актуальные темы"

– Арчил Каландия

Также, по итогам переговоров министры запланировано подписание совместного заявления – Стамбульской декларации.

Как отметил Каландия, глава грузинского дипведомства Мака Бочоришвили планирует так же отдельно встретится с азербайджанским и турецким коллегами.

"Трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств станет важной платформой для дальнейшего углубления сотрудничества между странами-партнерами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах"

– Арчил Каландия

После переговоров запланирована пресс-конференция, сообщил посол.