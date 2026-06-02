В Стамбуле снова открыта для посещения Цистерна Базилика

Подземное водохранилище Цистерна Базилика в Стамбуле возобновило работу после передачи Министерству туризма Турции с бесплатным входом для всех желающих 6 и 7 июня.

В Стамбуле подземное водохранилище Цистерна Базилика возобновило работу после закрытия по решению суда и передачи объекта Главному управлению фондов. Об этом сообщает Минтуризма Турции.

Вход в комплекс 6 и 7 июня бесплатный для всех, затем иностранцам потребуется билет. Новые тарифы не утверждены, прежняя цена составляла 1,9 тыс лир или $45. Граждане Турции смогут посещать водохранилище бесплатно до конца июня, а с июля по музейным картам.

Отметим, цистерну закрывали 2 июня по решению суда для изъятия у компании мэрии и передачи Главному управлению фондов. Водохранилище в районе Султанахмет построено в VI веке при императоре Юстиниане около собора Святой Софии.