Республика Армения в десятый раз выбрала свой парламент

В Армении завершилось голосование на десятых по счету парламентских выборах. Их результаты определят будущее республики.

В Армении в эту минуту закрываются избирательные участки: в республике наступает рубеж 20:00, после которого прекращается голосование на проходивших сегодня парламентских выборах. Теперь начинается подсчет голосов и составление протоколов, которые будут направлены в ЦИК РА для подведения итогов выборов.

Сегодня армянские граждане в десятый раз выбирали парламент. В отличие от двух предыдущих выборов, имевших досрочный характер (в 2018 году – из-за "бархатной революции" и необходимости устранить двоевластие в государстве, где правительство составляли представители "Гражданского договора" Никола Пашиняна, а в парламенте большинство составляла националистическая Республиканская партия; в 2021 году – из-за поражения Армении в Карабахской войны и потребности подтвердить легитимность действующего правительства), эти прошли по плану, спустя пять лет после предыдущих.

За это время во внешней политике Армении произошли значительные изменения: был окончательно закрыт карабахский вопрос, Ереван встал на путь нормализации контактов с Баку и Анкарой, благодаря чему в прошлом году было парафировано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, открыт транзит российских и казахстанских товаров в Армению через азербайджанские территории и начата двусторонняя торговля между азербайджанскими и армянскими предприятиями.

По сути, сегодня граждане Армении впервые выбирали свои власти в условиях мира на Южном Кавказе и выбор, по существу, сводился к альтернативе – или продолжение мирного развития республики, на чем настаивает правящая партия "Гражданский договор" и ее руководитель Никол Пашинян, или откат к конфликтному состоянию и подготовке к реваншу в войне с Азербайджаном, чего хотят националисты из блока "Армения" во главе с лидером "партии войны" Робертом Кочаряном.

По этой причине и правящая партия, и оппозиция представляла избирателям сегодняшнее голосование как судьбоносное событие с точки зрения будущего Армении.

Граждане Армении выражали сегодня поддержку только партиям и партийным блокам, а не отдельным кандидатам в депутаты, поскольку в республике парламент избирается полностью по пропорциональной системе. На кону – 105 депутатских мандатов (с возможными добавочными мандатами из-за тонкостей Избирательного кодекса Армении), для получения которых 16 партиям требовалось преодолеть 4%-ный барьер, а двум оппозиционным блокам – 8%-ный барьер.

Наблюдатели отмечали в течение дня высокую явку. За три часа до конца голосования на избирательные участки пришли 48,92% из имеющего право голоса 2 485 851 гражданина, что уже близко к полной явке прошлых выборов (в 2021 году она составила 49,41%) и выше явки выборов 2018 года (48,63%).