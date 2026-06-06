Президент Ирана поздравил Пашиняна с победой на выборах

Иранский президент Масуд Пезешкиан направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравление с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.

Поздравительное послание направил президент Ирана Масуд Пезешкиан премьер-министру Армении Николу Пашиняну, партия которого "Гражданский договор" одержала победу на выборах в парламент. Об этом рассказали в посольстве ИРИ в Армении.

В послании Пезешкиан отметил успешное проведение выборов, заявил о своей уверенности в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Иранский президент пояснил, что доверие к нынешней власти, выраженное гражданами Армении на выборах, говорит о желании продолжать политику, ставящую такие цели, как упрочение мира, стабильности, развития и регионального сотрудничества.

Пезешкиан выразил уверенность, что после выборов позитивный тренд на развитие отношений между Ереваном и Тегераном сохранится и будет становиться крепче благодаря расширению двустороннего сотрудничества.

Кроме того, добавил он, развитие сотрудничества между Арменией и Ираном поможет не только защите их национальных интересов, но и укреплению мира и стабильности, а также развитию регионального сотрудничества.