Совбез РФ призвал решать проблемы Южного Кавказа на региональном уровне

В Совете безопасности РФ обсудили сотрудничество с государствами Южного Кавказа и заявили, что урегулирование существующих проблем требует региональных путей решения.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на заседании комитета научно-экспертного совета СБ обсудил вопросы сотрудничества с государствами Южного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.
"Текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания, и для урегулирования региональных проблем необходимо находить и использовать региональные решения"
— Алексей Шевцов
Члены комитета проанализировали перспективы развития двусторонних отношений с республиками Южного Кавказа. В ходе данного заседания комитета научно-экспертного совета СБ участники подчеркнули, что выстраивать эти связи необходимо с учетом растущей международной напряженности.