Вестник Кавказа

Совбез РФ призвал решать проблемы Южного Кавказа на региональном уровне

Совбез РФ призвал решать проблемы Южного Кавказа на региональном уровне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Совете безопасности РФ обсудили сотрудничество с государствами Южного Кавказа и заявили, что урегулирование существующих проблем требует региональных путей решения.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на заседании комитета научно-экспертного совета СБ обсудил вопросы сотрудничества с государствами Южного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

"Текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания, и для урегулирования региональных проблем необходимо находить и использовать региональные решения"

— Алексей Шевцов

Члены комитета проанализировали перспективы развития двусторонних отношений с республиками Южного Кавказа. В ходе данного заседания комитета научно-экспертного совета СБ участники подчеркнули, что выстраивать эти связи необходимо с учетом растущей международной напряженности.

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