Турция вошла в тройку крупнейших въездных туристических рынков России

Турпоток из Турции в Россию вырос более чем на 28% в первом квартале 2026 года, что вывело страну в тройку лидеров на фоне спада числа гостей с Ближнего Востока.

В 2026 году граждане Турции совершили 16 817 туристических поездок в Россию в первом квартале. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на Погранслужбу РФ.

Рост турпотока в Россию из Турции составил 28,1% год к году, тогда как в прошлом году за аналогичный период прирост был 5,2%. В летних бронированиях туроператора "Интурист" доля бронирований в Россию гражданами Турции впервые заняла первое место и достигла 30% против 5% в прошлом году.

Росту въездного потока помогают прямые авиарейсы между странами. По данным аэропорта "Пулково", поток на маршруте Петербург — Стамбул в первом квартале 2026 года вырос на 54% и составил 200,6 тыс человек.

Главным препятствием для роста турпотока туроператоры называют необходимость оформления въездных виз для граждан Турции в то время, как россияне посещают республику свободно, причем, по оценке Александра Мусихина, отмена визового режима способна увеличить количество туристов минимум в 5-6 раз.