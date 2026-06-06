В Иране назвали завершение войны целью переговоров с США

Иран участвует в переговорах с США исключительно ради прекращения военного конфликта на Ближнем Востоке и полностью исключает нормализацию двусторонних отношений.

Спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран не доверяет США и будет чередовать ведение переговоров с военными действиями. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам Галибафа, к последней напряженности привели совместные действия США и Израиля. Заявления президента США о меморандуме противоречили согласованным условиям, что показало отказ Вашингтона вести диалог и вынудило Иран дать решительный ответ.

"Наша цель - положить конец войне и обеспечить долгосрочную безопасность, а не нормализовать отношения с США. При этом мы не доверяем другой стороне"

- Мохаммад Багер Галибаф

Ранее, вечером 7 июня, Иран обстрелял ракетами север Израиля из-за действий израильской армии в Ливане. Ночью 8 июня Израиль ответил ударом по иранским военным объектам на западе и в центре страны, повредив нефтехимический завод в провинции Хузестан. Утром того же дня Иран провел новую атаку на территорию Израиля.