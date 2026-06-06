Трамп – Нетаньяху: ты можешь остаться один против Ирана

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может остаться без поддержки со стороны США, об этом его предупредил в ходе сегодняшнего телефонного разговора американский президент Дональд Трамп.
Содержание беседы озвучил сам лидер США.
"Тебе лучше быть очень осторожным с тем, что ты делаешь, потому что ты можешь очень скоро оказаться один против Ирана"
– Трамп – Нетаньяху
Кроме того, сегодня Нетаньяху впервые с начала новой эскалации с Ираном выступил с заявлением для прессы.
В ходе выступления он сообщил о правильности решения о ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и выразил уверенность в том, что Иран не получит ядерное оружие.
Нетаньяху также рассказал, что ливанская "Хезболла" собиралась устроить вторжение в Галилею, в котором должны были принять участие тысячи человек, а также атаковать города Израиля тысячами ракет и снарядов.
"Мы сорвали этот план и ликвидировали Насраллу"
– Биньямин Нетаньяху
Он добавил, что Израиль неизменно будет отвечать на атаки из Ливана и Ирана.