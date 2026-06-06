Война Ирана и Израиля 2026: что значит новый обмен ударами?

Впервые за долгое время стороны обменялись прямыми ракетными ударами со своей территории. Расскажем, что значила атака Ирана на Израиль, когда Израиль нанес новый удар по Ирану, действовал ли Израиль вопреки США, почему эпицентром стал Ливан, а также что может быть дальше.

События последних суток ознаменовали самую напряженную фазу войны Израиля и Ирана с момента установления регионального перемирия в апреле.

Что значила атака Ирана на Израиль?

В воскресенье, 7 июня Израиль нанес авиаудар по южным пригородам Бейрута - району Дахия, который считается оплотом "Хезболлы". Погибли по меньшей мере два человека, около 20 получили ранения. Эта атака была осуществлена вопреки очередному объявленному 4 июня при посредничестве США прекращению огня между Израилем и Ливаном. Спустя несколько часов Иран запустил волну баллистических ракет по северу Израиля, назвав это возмездием за удар по Бейруту. Ранее иранские официальные лица уже предупреждали, что любой израильский удар по южным пригородам Бейрута повлечет за собой прямой ответ.

Масштабы атаки были выверены: ограниченное число ракет, которые были перехвачены, отсутствие подтвержденных жертв. При этом в результате израильских атак на Иран за последние сутки было ранено 15 человек. Это указывает на стремление Ирана к демонстрации силы и созданию рычагов давления, а не желание возобновления войны. Одновременно КСИР дал понять, что более широкие удары по американским и израильским объектам остаются в резерве на случай повторения подобных инцидентов.

Когда Израиль нанес новый удар по Ирану?

В ночь на понедельник Израиль ответил массированными ударами по центральному и западному Ирану. Взрывы были зафиксированы в Тегеране, Тебризе, Кередже и Исфахане. По данным израильских официальных лиц, удары наносились по инфраструктуре, связанной с пусковыми установками баллистических ракет. Это стало первой прямой атакой Израиля на иранские города с момента апрельского перемирия.

В ответ на израильские удары 8 июня Иран выпустил по Израилю вторую волну ракет. Ракетные пуски осуществили также йеменские хуситы, а "Хезболла" продолжила боестолкновения на юге Ливана. Кроме того, в Иране объявили о закрытии западного воздушного пространства страны и отменили все внутренние авиарейсы до дальнейшего уведомления. Вскоре после этого ВС Ирана заявили, что военные операции против Израиля объявляются прекращенными. Но было подчеркнуто, что если агрессия и враждебные действия продолжатся, в том числе в Южном Ливане, со стороны Исламской Республики последуют гораздо более серьезные и сокрушительные удары.

Утром в понедельник Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение об угрозе безопасности в провинции Эль-Хардж, призвав жителей укрыться. Иранское государственное телевидение со ссылкой на военных опровергло информацию об атаке на авиабазу Эль-Хардж. Позднее и в Минобороны Саудовской Аравии пояснили, что включение сирен было мерой предосторожности после запуска баллистической ракеты из Йемена.

Израиль действовал вопреки США?

Сразу после иранской атаки 7 июня президент США Дональд Трамп связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава Белого дома попросил израильского лидера воздержаться от ответных ударов, чтобы дать Вашингтону возможность завершить переговоры с Тегераном. Как сообщил высокопоставленный израильский чиновник, Израиль прекратил удары по Ирану именно по просьбе Трампа. Тот же чиновник добавил, что если атаки "Хезболлы" на израильские города продолжатся, Израиль нанесет удар по южным пригородам Бейрута. При этом израильские удары по Южному Ливану, как сообщается, продолжатся в ближайшие дни в полную силу.

В свежем интервью газете Financial Times, Трамп заявил, что Нетаньяху в конечном счете будет вынужден принять любое соглашение, которое будет согласовано между Вашингтоном и Тегераном, потому что именно президент США "задает тон". Сегодня Трамп также призвал обе стороны немедленно прекратить "стрельбу". Он также подтвердил, что блокада останется в силе до достижения окончательного соглашения.

Сдерживающим фактором для США остается нежелание провоцировать очередную эскалацию регионального конфликта, который неизбежно скажется на нефтяных рынках и стабильности американской экономики. Вашингтон и его союзники в Заливе, на территории которых размещена значительная часть военной инфраструктуры, крайне не заинтересованы в иранских ответных мерах против этих объектов.

Почему центром атаки стал Ливан?

Объявленное еще 16 апреля при посредничестве США перемирие между Израилем и Ливаном фактически не соблюдалось. Израильские силы продолжали вторжение на юг страны и к началу июня контролировали около 2 тысяч кв км ливанской территории - почти пятую часть государства. Это самое глубокое израильское продвижение в Ливан более чем за четверть века. По данным властей Ливана, в период с 17 апреля по 8 июня Израиль совершил почти 3,5 тысячи авиаударов и шесть "операций по сносу", которые сравняли с землей целые деревни на самой южной полосе Ливана. С начала марта число погибших в Ливане превысило более 3,6 тысяч человек, более миллиона жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. Даже после вступления в силу апрельского перемирия жертвами израильских ударов стали свыше 600 человек. Периодическим атакам продолжали подвергаться и южные пригороды Бейрута.

Угроза распространения ударов на Дахию была обозначена Тегераном как "красная линия". Иран неоднократно предупреждал, что прямая атака на этот район повлечет ответ уже не только со стороны "Хезболлы", но и непосредственно иранскими силами. Таким образом, воскресный удар по Бейруту привёл к первому в нынешнем цикле эскалации применению Ираном баллистических ракет со своей территории по израильским целям.

США, Израиль и Иран: возврат к войне или мир возможен?

Несмотря на обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем, официальные лица не оставляют надежды на дипломатическое урегулирование. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня заявил, что приоритетом Тегерана остается "национальная безопасность и мир" иранского народа. Но он отметил, что дипломатия и оборона - это два крыла национальной мощи ИРИ. Трамп подтвердил, что, по его мнению, мирное соглашение с Ираном находится в финальной стадии. По его мнению, обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня на завершающих переговорах, а мирный процесс продолжается.

Однако остаются нерешенными фундаментальные противоречия. Иран настаивает на том, что любое долгосрочное мирное соглашение с США должно включать прекращение войны Израиля против Ливана. Израиль, напротив, отказывается увязывать эти два конфликта, продолжая военные операции на юге Ливана. "Хезболла" отвергает любые соглашения, заключенные без ее участия, и настаивает на полном выводе израильских войск. Ливанское правительство, в свою очередь, заявило, что возможности страны по размещению людей уже превышены.