Новые переговоры Израиля и Ливана 2026: что происходит?

Почему Израиль бомбит Ливан, каковы инициативы США по прекращению огня в Ливане, как на них отреагировали стороны, как Ливан связан с переговорами США и Ирана, как проходили переговоры между Израилем и Ливаном, как проходит операция Израиля в Ливане, а также какая обстановка между Израилем и Ливаном сейчас?

Почему Израиль бомбит Ливан?

Боестолкновения между Израилем и ливанской вооруженной группировкой "Хезболла" на территории Ливана возобновились в начале марта, когда поддерживаемая Ираном организация нанесла ракетные и беспилотные удары по северу Израиля в ответ на американо-израильскую операцию против Тегерана, начатую в самом конце зимы. До этого момента "Хезболла" не атаковала израильскую территорию с ноября 2024 года, когда при посредничестве спикера парламента Ливана Набиха Берри было заключено перемирие, положившее конец предыдущей эскалации на фоне войны в Газе. Однако тот режим прекращения огня периодически нарушался израильской стороной.

С начала марта Израиль приступил к систематическим ежедневным ударам по ливанской территории и постепенно наращивал наземное присутствие. В результате к концу мая под израильским военным контролем оказалось около 2 тысяч кв км ливанской земли - почти пятая часть всей страны. Боевые действия спровоцировали масштабный гуманитарный кризис: число внутренне перемещенных лиц превысило один миллион, а ливанское правительство столкнулось с колоссальными разрушениями инфраструктуры и жилого фонда. На этом фоне и начались многоуровневые дипломатические усилия, в центре которых оказались как прямые ливано-израильские контакты, так и посредническая активность Вашингтона.

Каковы инициативы США по прекращению огня в Ливане?

США выдвинули несколько переговорных форматов и предложений, призванных остановить боевые действия в Ливане. Ключевым элементом стала так называемая "дорожная карта", в рамках которой "Хезболла" обязуется прекратить все атаки против Израиля, а израильская сторона отказывается от дальнейшей эскалации в Бейруте и его южных пригородах. Предполагается, что такой взаимный отказ от насилия впоследствии будет расширен на всю территорию Ливана.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о достижении принципиальных договоренностей. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал остановить продвижение войск к южным окраинам Бейрута и развернуть подразделения, которые уже двигались в этом направлении. Одновременно, через неких высокопоставленных представителей, Трамп сообщил о наличии прямой коммуникации с "Хезболлой", которая, с его слов, согласилась на полное взаимное прекращение огня - таким образом, чтобы Израиль не атаковал ее, а она не атаковала Израиль.

Вместе с тем американская сторона подчеркивала, что ответственность за новый виток боев лежит на "Хезболле", действующей, по мнению Вашингтона, в соответствии с иранскими директивами и без учета интересов ливанского народа. США давали понять, что не ожидают от Израиля готовности бесконечно терпеть обстрелы своих граждан.

Как отреагировали стороны на предложения Трампа?

Офис президента Ливана Жозефа Ауна подтвердил, что в рамках американского предложения израильские удары по южным пригородам Бейрута должны прекратиться в обмен на отказ "Хезболлы" от враждебных действий против Израиля. Ливанская сторона также заверила, что получила от "Хезболлы" согласие на это предложение. Парламентский спикер Набих Берри поручился за "полное, всестороннее и немедленное" соблюдение прекращения огня со стороны шиитской организации.

"Хезболла" в лице своих представителей выразила поддержку полному прекращению огня на всей ливанской территории, однако рассматривая его как предварительный этап перед обязательным выводом израильских войск из Ливана. Официальные лица группировки ранее называли прямые переговоры с Израилем под американским патронажем "национальным грехом", способным углубить внутренний раскол в стране.

Израиль, в свою очередь, принял американскую инициативу с оговорками. Канцелярия Нетаньяху заявила, что если "Хезболла" не прекратит атаки на израильские города и граждан, Израиль оставляет за собой право наносить удары по террористическим целям в Бейруте. Параллельно израильские военные издавали новые приказы о принудительной эвакуации жителей южных пригородов ливанской столицы, предупреждая, что в случае продолжения ракетных обстрелов Дахья подвергнется ударам. Министр обороны Исраэль Кац жестко сформулировал позицию: если на севере Израиля не будет спокойствия, то не будет спокойствия и в Бейруте.

Как Ливан связан с переговорами США и Ирана?

Параллельно с ливано-израильским урегулированием развиваются непрямые американо-иранские контакты о прекращении войны. Иран неоднократно заявлял, что любое соглашение с США должно носить всеобъемлющий характер и охватывать все фронты - в том числе Ливан. Иранские официальные лица прямо увязывали прогресс на переговорах с прекращением израильских военных операций не только в Ливане, но и в Газе, а также с полным выводом израильских сил с оккупированных ливанских территорий. На фоне расширения израильского вторжения в южный Ливан и ударов по Бейруту Тегеран временно приостановил обмен текстовыми сообщениями с американской стороной через посредника, сигнализируя о серьезности своих требований.

Вашингтон, напротив, стремился развести два досье, считая возможным добиться замирения на ливанском направлении отдельно от выработки более широкой сделки с Ираном. Администрация США организовала и принимала прямые ливано-израильские переговоры без участия Тегерана. Однако иранская сторона продолжала настаивать на том, что сделка без учета ливанского фронта невозможна, а представители КСИР угрожали полным блокированием Ормузского пролива в случае продолжения военных действий Израиля. Трамп же, в свою очередь, заверил, что переговоры с Ираном продолжаются "быстрыми темпами" и что иранское руководство стремится к договоренностям.

Как проходили переговоры между Израилем и Ливаном?

При американском посредничестве Израиль и Ливан возобновили прямые двусторонние контакты впервые с 1983 года. Первый раунд переговоров состоялся 14 апреля, за ним последовали еще три встречи, последняя из которых состоялась в Вашингтоне сегодня в здании Госдепартамента США. Основная заявленная цель диалога - достижение постоянного прекращения конфликта и согласование параметров разоружения "Хезболлы".

Ливанское правительство подчеркивало, что у государства нет иной альтернативы переговорам для прекращения войны, защиты граждан и предотвращения дальнейшего разрушения страны. Глава Ливана предупреждал, что внутренние распри и подрыв переговорного процесса играют на руку Израилю, и настаивал на том, что только государство вправе определять судьбу страны. Одновременно переговоры сталкивались с принципиальной двойственностью: хотя Бейрут вел диалог с Израилем, значительная часть ливанской территории оставалась под контролем "Хезболлы", которая дистанцировалась от этих контактов.

Как проходит операция Израиля в Ливане?

Десятидневный режим прекращения огня, введенный 22 апреля, был затем продлен на три недели, однако не привел к реальной паузе в столкновениях. Только за один день в конце мая израильскими силами было нанесено более 36 ударов по южному Ливану, в результате которых погибли не менее 12 человек.

На фоне этих событий израильское военное командование продолжало издавать приказы о принудительной эвакуации, распространяя их зону все дальше на север. Установленный ранее рубеж - река Литани, от которой, как декларировалось, Израиль намерен оттеснить силы "Хезболлы" - фактически перестал быть ограничителем. Приказы покинуть дома получили жители районов вплоть до реки Захрани, что на 10 км севернее Литани. Это свидетельствовало о том, что израильское руководство формирует новую, более глубокую буферную зону. Израильские официальные лица также давали понять, что видят конечную цель не просто в оттеснении "Хезболлы", а в демонтаже всей ее военной инфраструктуры и создании подконтрольной полосы.

В конце мая израильские силы провели самое глубокое за более чем четверть века продвижение вглубь ливанской территории. Войска вышли к окраинам Набатеи - одного из ключевых политических, экономических и социальных центров шиитской общины Ливана, одновременно захватив стратегически важный замок Бофор. Эта средневековая крепость позволяет контролировать обширные пространства южного Ливана, западной части долины Бекаа, а также визуально перекрывать направления вплоть до оккупированных Голанских высот и северной Галилеи.

Израильская сторона представила взятие Бофора как значимый тактический успех и важный этап кампании, а Нетаньяху назвал это "драматическим сдвигом" в политике и отдал приказ расширять контроль над территориями, ранее находившимися под влиянием "Хезболлы". Действия израильской армии сопровождались массовым исходом мирного населения. После приказов об эвакуации жители в спешке покидали целые кварталы, включая районы вблизи Набатеи и Тира, а государственные убежища оказались переполнены. Сотни тысяч людей были вынуждены оставаться в автомобилях и временных укрытиях в ожидании дальнейшего развития событий.

По данным Минздрава Ливана, со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли более 3,4 тысячи человек и свыше 10 тысяч получили ранения. Более одного миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома; масштаб разрушений инфраструктуры и жилого сектора оценивается как катастрофический.

Какая обстановка между Израилем и Ливаном сейчас?

К началу июня 2026 года переговорный ландшафт выглядит многослойным и противоречивым. С одной стороны, в Вашингтоне проходит четвертый раунд прямых ливано-израильских переговоров. Президент Ливана артикулирует отсутствие альтернативы дипломатии, а ливанская сторона фиксирует согласие "Хезболлы" на взаимное прекращение атак. США демонстрируют готовность к посредничеству на обоих треках - ливанском и иранском.

С другой стороны, Израиль продолжает расширять зону военного контроля за пределы первоначально заявленных рубежей, а его политическое руководство увязывает любые уступки с полным прекращением ракетных обстрелов и угрожает новыми ударами по Бейруту. Режим прекращения огня де-факто отсутствует: предыдущие договоренности не соблюдаются, взаимные обвинения в нарушениях лишь усиливаются, а гуманитарная катастрофа усугубляется. Иранский фактор остается привязанным к ливанскому кризису, так как Тегеран настаивает, что без отвода израильских войск из Ливана сделка с США не состоится.