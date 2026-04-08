Почему Израиль напал на Ливан и как это мешает перемирию США и Ирана?

Перемирие между США и Ираном, заключенное менее чем за два часа до истечения ультиматума, оказалось под угрозой уже спустя пару часов после его вступления в силу. Израильские военно-воздушные силы нанесли наиболее массированные удары по Ливану с начала конфликта, приведя к сотням жертв и вызвав острый дипломатический спор между всеми вовлеченными сторонами. Поскольку США и Израиль настаивают на том, что на Ливан не распространяется режим прекращения огня, в то время как Тегеран и Исламабад утверждают обратное, хрупкое перемирие оказалось на грани срыва еще до того, как переговоры о постоянном урегулировании успели начаться. При этом война на Ближнем Востоке уже вызвала крупнейший в истории шок для энергетического рынка: цены на нефть резко взлетели, а танкеры оказались заблокированными в Персидском заливе.

Что происходит в Ливане сейчас?

Вскоре после объявления о двухнедельном прекращении огня между США и ИРИ израильская армия нанесла волну авиаударов по Ливану, которую впоследствии назвали наиболее масштабной скоординированной атакой по территории страны с начала регионального конфликта. По данным ЦАХАЛ, были атакованы более сотни штабов и баз "Хезболлы" по всей стране. Удары затронули густонаселенные районы Бейрута, а также южный Ливан и восточную долину Бекаа.

Последствия израильских атак оказались катастрофическими. По данным ливанской стороны, вчера погибли более 250 человек, а свыше 1 160 получили ранения. Минздрав Ливана сообщил о 182 погибших и 890 раненых по предварительным подсчетам. Самое большое число жертв было зафиксировано в столице Бейруте, где погиб 91 человек.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам провозгласил день национального траура. Одна из крупнейших больниц Бейрута сообщила о необходимости пожертвований крови всех групп. В целом с начала израильского наступления на Ливан 2 марта, по данным Минздрава Ливана, погибли 1 739 человек и 5 873 получили ранения.

Почему Израиль нападает на Ливан?

Открытие "второго фронта" со стороны "Хезболлы"

Спусковым крючком для израильского вторжения стало решение ливанской группировки "Хезболла" вступить в войну на стороне Ирана. "Хезболла" начала ракетные обстрелы израильской территории через несколько дней после начала конфликта. А уже 11 марта "Хезболла" совместно с Ираном выпустила по Израилю более 200 ракет из Ливана и десятки - из Ирана. Израиль расценил этот шаг как открытие "второго фронта". Операции в Ливане составляют неотъемлемую часть более широкой стратегии по ослаблению и сдерживанию Ирана и его прокси-сети на Ближнем Востоке.

Основная военная цель: создание "буферной зоны"

Главная стратегическая цель Израиля - отодвинуть военную инфраструктуру "Хезболлы" как можно дальше от своей северной границы, чтобы гарантировать безопасность приграничных населенных пунктов. "Буферная зона" на территории Ливана, по мнению Израиля, должна простираться от границы до реки Литани, что составляет около 30 км вглубь ливанской территории и охватывает примерно 8-10% площади страны. Река Литани определена ЦАХАЛ как "северная линия безопасности".

Для создания этой зоны Израиль использует комплекс мер, включая массированные авиаудары по позициям "Хезболлы", наземную операцию для зачистки территории, разрушение стратегической инфраструктуры и выдачу приказов об эвакуации. Под эти приказы попало более 600 тысяч жителей южных районов, которым запрещено возвращаться до особого распоряжения.

Тактические задачи: уничтожение инфраструктуры "Хезболлы"

В дополнение к созданию буферной зоны, израильская армия решает ряд тактических задач, направленных на ослабление военного потенциала "Хезболлы":

Уничтожение инфраструктуры - целями израильских ударов являются склады с оружием, пусковые установки, командные центры и логистические маршруты группировки, особенно вблизи границы с Сирией;

Ликвидация командного состава: Ведется охота за полевыми командирами и ключевыми фигурами "Хезболлы".

Для достижения этих целей Израиль развернул на границе крупные силы, включая несколько дивизий, и начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

При этом нынешняя война - это не первый виток насилия. В ноябре 2024 года между Израилем и "Хезболлой" было заключено соглашение о прекращении огня, которое, однако, не привело к прочному миру.

Таким образом, текущая эскалация между Израилем и Ливаном стала продолжением региональной войны, начавшейся в конце февраля после первых атак Израиля на ИРИ. Атаки на Ливан стали ответом на вступление "Хезболлы" в войну на стороне Ирана, они преследуют цель коренным образом изменить ситуацию с безопасностью на своих северных границах. Основной задачей этой кампании является создание демилитаризованной буферной зоны, которая гарантированно отодвинет силы "Хезболлы" на недосягаемое расстояние и, как следствие, ослабит военное и политическое влияние ИРИ в регионе.

Включен ли Ливан в соглашение Ирана и США о перемирии?

Ключевой дипломатический спор вращается вокруг вопроса, распространяется ли американо-израильское перемирие на территорию Ливана:

Сначала пакистанский премьер Шехбаз Шариф рассказал о достижении перемирия, отметив, что прекращение огня распространяется и на Ливан;

В ИРИ также настаивают на том, что перемирие распространяется на Ливан. Глава МИД Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон должен выбрать - прекращение огня или продолжение атак Израилем, а спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что продолжение израильских атак на Ливан подрывает соглашение и рискует привести к дальнейшей эскалации;

В США отрицают включение Ливана в соглашение. Американский лидер Дональд Трамп, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнули, что прекращение огня с ИРИ не включает Ливан;

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение не оказывает никакого влияния на израильские действия в Ливане, и что военные операции против "Хезболлы" продолжатся. Он также заявил, что Израиль держит "палец на курке" и готов вернуться к боевым действиям в "любой момент". Ему вторит посол Израиля в Индии Реувен Азар, что израильские действия в Ливане не имеют ничего общего с операцией в ИРИ.

Насколько масштабен гуманитарный кризис в Ливане?

Авиаудары по Ливану, наносимые Израилем со 2 марта, вынудили около 1,2 млн человек покинуть свои жилища, что составляет примерно одну пятую от 5,9-млн населения страны. По данным Международной организации по миграции, общее число зарегистрированных перемещенных лиц превысило миллион человек. По данным УВКБ ООН, по состоянию на начало этой недели в коллективных убежищах проживали более 130 тысяч перемещенных лица. Темпы перемещения населения превысили возможности страны по предоставлению убежищ.

За последние две недели более 250 тысяч человек покинули Ливан, что на 40% больше по сравнению с последними двумя неделями февраля. Значительная часть потока была направлена в соседнюю Сирию. В первую неделю конфликта Израиль издал приказы о перемещении для южных пригородов Бейрута, региона Бекаа и всей территории к югу от реки Литани. Затем, 12 марта, израильская армия расширила приказы о принудительном перемещении для жителей Южного Ливана, примерно в 40 км к северу от израильской границы.

Израиль также систематически уничтожает ключевую инфраструктуру, в частности мосты через реку Литани. По данным ливанских СМИ, израильская армия уничтожила уже восемь мостов в Южном Ливане, что привело к изоляции обширных районов на юге страны. Мост Баргаз остается последним действующим переходом через реку Литани, но он находится в глубине страны. Ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре, огромен: пять больниц прекратили работу из-за прямых попаданий или необходимости эвакуации, более 40 медицинских работников погибли при исполнении своих обязанностей.

Почему Иран настаивает на включении Ливана в переговоры?

Для Ирана "Хезболла" остается главным региональным союзником. Эта группировка вступила в конфликт после того, как израильская армия убила прежнего верховного лидера ИРИ в ходе первых атак на Тегеран. До этого "Хезболла" не атаковала Израиль с ноября 2024 года, несмотря на нарушения соглашения со стороны Израиля.

Прекращение огня, исключающее Ливан, рискует ослабить многолетнюю оборонную стратегию Ирана. Если "Хезболла" продолжит подвергаться нападениям, в то время как атаки на ИРИ будут приостановлены, Тегеран может потерять доверие своих оставшихся региональных союзников. Позволяя наносить удары по ключевому союзнику, не приходя ему на помощь - особенно после того, как он выступил на защиту Тегерана, - Иран фактически делал бы то, что требовали от него США: ослаблял бы связи с "Хезболлой".

Иран может выйти из перемирия с США?

Угроза выхода Ирана из соглашения о прекращении огня становится все более реальной. В КСИР предупредили, что если Израиль немедленно не прекратит атаки на территорию Ливана, то пожалеет. Информагентство Fars сообщило, что ИРИ завершает подготовку к проведению операций против военных целей в Израиле после нарушений режима прекращения огня в Ливане.

Информагентство Tasnim, связанное с КСИР, сообщило, что израильские удары нарушают соглашение о перемирии. Если атаки продолжатся, Тегеран рассмотрит вопрос о выходе из соглашения. Тем временем "Хезболла" нанесла ответные удары, выпустив ракеты по северному Израилю и пообещала продолжать атаки до тех пор, пока израильско-американская агрессия не прекратится.

Переговоры между США и Ираном должны начаться в субботу в Исламабаде, однако их будущее пока остается под вопросом. В Израиле отметили, что поддерживают перемирие с ИРИ, но только при условии прекращения Ираном враждебных действий и открытия Ормузского пролива. При этом между сторонами сохраняются серьезные разногласия по ключевым вопросам.

Как мир отреагировал на удары Израиля по Ливану?

Международная реакция на израильские атаки была практически единодушной в осуждении и призывах включить Ливан в режим прекращения огня: