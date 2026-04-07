Перемирие между США и Ираном 2026: условия, посредники, переговоры

Сегодня утром международное сообщество с облегчением встретило новость о достижении двухнедельного перемирия между США и Ираном. Оно было достигнуто менее чем за два часа до истечения ультиматума, установленного Вашингтоном. Переговоры между сторонами, как ожидается, начнутся в пятницу в Пакистане, чья дипломатическая роль сыграла ключевую роль в достижении прекращения огня.

В чем заключается перемирие между Ираном и США 2026?

Перемирие, вступившее в силу в ночь на 8 апреля 2026 года, представляет собой временное прекращение огня, которое однако по-разному интерпретируется сторонами конфликта.

США и их союзники обязуются прекратить военные атаки на Иран. В обмен на это Иран соглашается временно, на две недели, открыть Ормузский пролив, который был фактически заблокирован им в ответ на военные действия, начавшиеся 28 февраля; Временной характер: Это именно перемирие, а не мирное соглашение. Его главная цель - создать "окно возможностей" для дипломатии и выиграть время для выработки долгосрочного мирного договора. Переговоры о постоянном мире начнутся 10 апреля в Исламабаде.

Почему Пакистан - главный посредник между США и Ираном?

В тот момент, когда официальные каналы коммуникации между Вашингтоном и Тегераном были фактически разорваны, роль посредника взял на себя Исламабад. Пакистан, имеющий давние и "братские" отношения с Ираном, включая общую границу, и одновременно тесные связи с США и Саудовской Аравией, оказался единственной страной, которой достаточно доверяли обе стороны.

Пакистан выступал в роли надежного посредника, передавая сообщения между противоборствующими лагерями, когда прямые переговоры были невозможны. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сыграл ключевую роль, лично обратившись к Трампу с просьбой продлить ультиматум, чтобы дать дипломатии шанс.

Какова позиция Израиля по перемирию с Ираном?

Соглашение о временном перемирии вызвало раздор в рядах союзников и привело к неразберихе относительно географии "заморозки" конфликта:

Поддержка с оговорками - офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально поддержал решение США приостановить удары по Ирану;

Вето на Ливан - однако израильская сторона категорически заявила, что двухнедельное перемирие не распространяется на боевые действия с группировкой "Хезболла" на территории Ливана и не включает прекращение вторжения на юг Ливана. Это заявление противоречит утверждениям премьер-министра Пакистана, который объявил о прекращении огня "повсюду, включая Ливан".

8 апреля израильские ВВС продолжили наносить удары по южному Ливану и выпустили новые предупреждения об эвакуации, в том числе для жителей города Тир. В свою очередь, проиранские источники сообщают, что "Хезболла" со своей стороны приостановила огонь по Северному Израилю.

Каковы условия Ирана для прекращения огня?

Ядерный вопрос, наряду с контролем над проливом, является одним из главных камней преткновения, и позиция Тегерана здесь непоколебима:

Позиция Ирана : В ИРИ заявили, что 10-пунктный план требует от США не только снятия всех санкций и освобождения замороженных активов, но и полного признания права Ирана на обогащение урана. Тегеран настаивает на мирном характере своей программы.

Вопрос о баллистических ракетах для Ирана является еще более чувствительным и "красной линией":

Неприкасаемая тема : Высшие иранские официальные лица неоднократно заявляли, что оборонительная ракетная программа никогда и ни при каких обстоятельствах не будет предметом переговоров;

Экономический блок требований также является для Тегерана краеугольным камнем любого потенциального соглашения:

Ключевые требования: Иранский план требует полного снятия всех первичных и вторичных санкций и освобождения всех иранских активов и имущества, замороженных за рубежом;

Иран открыл Ормузский пролив?

Теоретически Иран согласился на контролируемое возобновление судоходства через пролив, через который проходит около четверти мировых поставок нефти и газа.

Иранские условия: Иран настаивает на "контролируемом проходе" в координации со своими вооруженными силами, что де-факто оставляет за ним рычаги влияния на водном пути. Сообщается также о планах взимать плату с проходящих судов, которая может достигать $2 млн за одно судно, и делить ее с Оманом. Эти средства Иран намерен направить на восстановление страны;

Когда начнутся переговоры США и Ирана?

Судьба хрупкого мира будет решаться в пакистанской столице, куда приглашены делегации обеих стран. Переговоры начнутся в эту пятницу, 10 апреля. Иран заявил, что выделяет на них две недели, но этот срок может быть продлен по взаимному согласию сторон. Заявленная цель - "перевести военные успехи Ирана в политические результаты". Впереди - пара недель интенсивной дипломатии, от которой зависит, удастся ли превратить временную передышку в прочный мир или же Ближний Восток вновь скатится в пучину полномасштабной войны.

Иранскую сторону, по сообщениям, представят спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Сам Вэнс, выступая сегодня в Будапеште, назвал достигнутое перемирие "хрупким" и подтвердил, что Иран согласился открыть Ормузский пролив. Он также донес ключевой месседж от Трампа: президент "нетерпелив" и ждет прогресса.

Какова роль Вэнса в переговорах с Ираном?

Ожидается, что американскую сторону в переговорном процессе с ИРИ представит вице-президент США Джей Ди Вэнс. В то время как администрация Трампа демонстрировала жесткую риторику, угрожая Тегерану военной силой, Вэнс, сохранявший на первый взгляд отстраненную позицию, превратился в ключевую фигуру закулисных переговоров, организованных Пакистаном. Изначально Вэнс держался в тени, однако две недели назад на заседании кабинета Трамп попросил его проинформировать иранских чиновников о позиции США, что стало первым публичным признанием его дипломатической роли. Поворотный момент наступил 7 апреля, когда Вэнс был включен в число ведущих переговорщиков.

Согласно данным, полученным от пакистанских официальных лиц, делегация США во главе с Вэнсом дважды была готова вылететь в Исламабад для прямых консультаций с иранской стороной. Оба визита были отменены в последний момент, поскольку Тегеран запросил дополнительное время для внутренних консультаций и в конечном итоге отказался от участия. Несмотря на эту неудачу, именно ночные переговоры с участием Вэнса, как сообщается, сыграли решающую роль в достижении компромисса. По данным СМИ, главный маршал Пакистана Асим Мунир находился всю ночь на связи с вице-президентом США, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи.

Ключевой фактор, объясняющий эффективность Вэнса в качестве переговорщика - это его восприятие в Тегеране. Иранские официальные лица видят в нем фигуру, отличную от других представителей американской администрации: