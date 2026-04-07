39-дневная война Ирана с США и Израилем: итоги Тегерана

Иран не только сохранил устойчивость, но и высоко поднял свои геополитические ставки на Ближнем Востоке после 39 дней войны с США и Израилем – на это обратил внимание востоковед Фархад Ибрагимов, анализируя иранские итоги крупнейшего за последние годы ближневосточного конфликта.

За 39 дней войны с США и Израилем, несмотря на гибель высшего руководства и разрушенные военные и гражданские объекты, Исламская Республика Иран смогла достичь программы-минимум – она выстояла и не допустила госпереворота, на что были нацелены ее противники. Об этом, анализируя предварительные итоги войны и перспективы перемирия, в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

Насколько крепко перемирие?

"Перемирие – это все-таки еще не мир, и вполне вероятно, что война будет продолжаться, но в менее явном режиме; к примеру, Израиль продолжает военные действия в Ливане, который Иран считает зоной своих национальных интересов. Ситуация остается в подвешенном состоянии и нужно наблюдать за тем, как будет реализовано двухнедельное перемирие и что произойдет по завершении этого срока", - прежде всего сказал он.

"То, что Иран смог добиться от США согласия на две недели перемирия – это дипломатическая победа Пакистана и Ирана. Накануне президент США Дональд Трамп озвучивал радикальные заявления о готовности уничтожить целую цивилизацию, так что после объявления вместо этого о перемирии позволило миру немного перевести дыхание. В то же время, еще нет гарантий, что завтра или через неделю перемирие не будет нарушено. Трамп может точно так же заявить, что он недоволен ходом переговоров, что США согласились рассмотреть предложения Ирана, а Иран не соглашается принять условия США, в связи с чем боевые действия возобновляются", - предупредил Фархад Ибрагимов.

Чего добился Иран за 39 дней войны?

Главной целью Ирана в этой войне, указал востоковед, была оборона государственности. "Иран выстоял, причем выстоял против израиле-американского тандема, которые активно и в постоянной координации друг с другом наносили удары по чувствительным целям. Это самый главный иранский итог 39 дней боевых действий. Иран продемонстрировал, что он не сдается и готов стоять до последнего", - сообщил преподаватель РУДН.

"Из-за гибели высшего руководства Иран сейчас находится в переходном положении, поскольку транзит власти еще не осуществлен в полной мере – не все люди устоялись на местах в государственных службах. При этом даже в условиях войны координация в эшелонах власти проходила практически бесперебойно. Иран доказал, что даже в чрезвычайных стрессовых ситуациях он сможет выстоять именно как государство", - продолжил Фархад Ибрагимов.

"Также важный результат для Ирана – демонстрация способности иранских войск взять под контроль судоходство в Ормузском проливе и не выпускать из Персидского залива корабли недружественных государств. Заметьте, Тегеран не задействовал все свои рычаги воздействия на регион - Баб-эль-Мандебский пролив, который способны заблокировать йеменские хуситы, продолжал работать как обычно, не проявляла особой активности "Хезболла" в Ливане. Стабильность частичной блокады Ормузского пролива – тоже свидетельство устойчивости Ирана", - отметил политолог.

Подход Ирана к переговорам с США

Востоковед ожидает, что переговоры в Исламабаде вернутся к тому вопросу, с которого начиналась иранская война – будущее ядерной программы ИРИ. "Иран определенно будет отстаивать право на обогащение урана, а еще шире – на том, чтобы США в принципе перестали терроризировать иранскую сторону по ядерным вопросам. Ядерная программа – часть национальных интересов Ирана, она обеспечивает технологический суверенитет республики, и иранские переговорщики будут требовать, чтобы тема ограничений этой программы была закрыта", - сообщил Фархад Ибрагимов.

"Вторая большая тема на переговорной повестке дня – будущее Ормузского пролива. Иран нацелен добиться признания подконтрольности ему Ормузского пролива. Здесь есть пространство для дипломатических маневров: если иранцы увидят, что американцы слишком недовольны по этому поводу, они задействуют Оман и предложат, чтобы пролив был разделен поровну между Ираном и Оманом. США могут принять такой компромисс, в особенности если их интерес к судоходству в Ормузском проливе упадет", - предположил он.

"Кроме того, Иран все-таки выдвинет требование о выводе американских баз с Ближнего Востока. Маловероятно, что это в самом деле произойдет. США не заинтересованы забирать войска ни из арабских стран, ни из Турции. С другой стороны, удар по престижу американского присутствия в регионе нанесен очень сильно. Факты уничтожения американских военных объектов в странах Персидского залива фиксируются, на это все обращают внимание. Так или иначе, иранцы на переговорах будут достаточно аккуратно отстаивать свои интересы и в то же время однозначно говорить о них", - ожидает политолог.

Позиция Ирана на Ближнем Востоке

Региональным итогом 39-дневной войны эксперт назвал переоценку странами Ближнего Востока возможностей и устойчивости Ирана. "Весь Ближний Восток убедился в том, что Иран готов воевать за себя, не собирается сдаваться и может позволить себе противостоять израильско-американскому тандему. Для арабских стран, которые признают в первую очередь именно силу, это имеет очень большое значение. Раньше многие думали, что Иран – "бумажный тигр" и рассыплется, как карточный домик, из-за ударов по центрам принятия решений, теперь это мнение неактуально", - сказал Фархад Ибрагимов.

"Также региональные государства увидели, что Иран готов не только постоять за себя, но и создать реальные проблемы соседям, поддерживающим врагов Ирана. Этот многое меняет в отношении ближневосточного региона к Тегерану. Далеко не все в восторге от этого, но все понимают, что Иран очень высоко поднял свои геополитические ставки. Сюда же следует отнести и контроль над Ормузским проливом, особенно если американцы будут не против этого. Геополитическая победа Ирана может быть очень серьезным вызовом и сигналом о новых временах для всех стран Ближнего Востока", - заключил политолог.