Украинское урегулирование и ситуацию в Ормузе обсудили Лавров и Рубио

В понедельник, 25 мая, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

Одной из центральных тем обсуждения стало украинское урегулирование.

В частности, Сергей Лавров напомнил о договоренностях в отношении украинского конфликта, которые были достигнуты на высшем уровне по предложению Соединенных Штатов на Аляске в августе 2025 года.

Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили дипломатические инициативы по разрешению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы.

"Сергей Лавров и Марко Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга"

– МИД РФ