Китай стал вторым по популярности зарубежным направлением у россиян

Спрос на весенние путешествия граждан России в Китай увеличился за год почти на 40%, что вывело страну на вторую строчку рейтинга. Об этом сообщает сервис для организации путешествий OneTwoTrip.

Лидером по доле отельных заказов этой весной осталась Турция с показателем 13,9% бронирований. Китай занял второе место с долей 8,1%, вытеснив Таиланд, на который пришлось 7,1% заказов. Четвертую позицию заняла Белоруссия с результатом 5,2%, а замкнула топ-5 Италия, чья доля составила 5%.

В среднем туристы бронировали зарубежные отели на 3,6 дня, этот показатель за год не изменился. При этом расходы на проживание снизились: весной за границей россияне выбирали варианты размещения в среднем за 15,8 тыс рублей в сутки, в то время как годом ранее этот показатель составлял 16,3 тыс рублей.