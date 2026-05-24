Рубио: США понадобится несколько дней на подготовку соглашения с Ираном

Марко Рубио сообщил, что на подготовку итогового текста мирного договора между США и Ираном потребуется еще несколько дней после завершения переговоров в Катаре.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости нескольких дней для подготовки текста мирных договоренностей с Ираном. Информацию об этом распространило агентство AFP.

Рубио подчеркнул, что обсуждение в Катаре во многом было сосредоточено на уточнении изначального текста мирного договора с Ираном. Он добавил, что Дональд Трамп выразил желание добиться соглашения, отметив, что глава США либо заключит сделку, либо нет.

Агентство Reuters также привело слова госсекретаря о необходимости возобновления судоходства в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что этот логистический маршрут будет открыт в любом случае.