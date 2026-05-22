Рубио: США будут готовы обсуждать ядерную проблему после открытия Ормузского пролива

Марко Рубио называет разблокировку Ормузского пролива обязательным условием для возобновления переговоров США с Ираном по ядерной программе.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ждет открытия Ормузского пролива, после чего будет готов обсуждать с Тегераном ядерную проблематику. Об этом он сообщил в интервью газете The New York Times.

Рубио отметил невозможность быстрого решения ядерной проблемы. Он подчеркнул, что США начнут предметные переговоры об обогащении урана и обязательствах Тегерана отказаться от ядерного оружия только после того, как Иран откроет Ормузский пролив.

"Невозможно разобраться с проблемой ядерной за 72 часа, набросав на салфетке. Пролив должен быть немедленно открыт, тогда в соответствии с согласованными параметрами мы начнем очень серьезные переговоры об обогащении урана, о высокообогащенном уране и об их обязательстве никогда не обладать ядерным оружием"

– Марко Рубио

Как предполагает The New York Times, заявления Рубио указывают на готовность Вашингтона пойти на временное соглашение, которое не будет немедленно лишать Тегеран возможности разрабатывать ядерное оружие.

Отметим, власти Ирана ранее неоднократно заявляли, что ядерная программа Исламской Республики носит исключительно мирный характер и Тегеран не намерен обладать ядерным оружием.