Трамп поручил представителям США не спешить с заключением сделки с Ираном

Дональд Трамп поручил представителям США не спешить с подписанием мирного договора и сохранить морскую блокаду Ирана, пока стороны окончательно не договорятся.

Президент США Дональд Трамп в США поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что переговорный процесс идет последовательно, а морская блокада Ирана сохранится до окончательной проверки и подписания документа во избежание ошибок.

"Переговоры идут в упорядоченном и конструктивном ключе, и я сказал своим представителям не спешить со сделкой. Время работает на нас"

– Дональд Трамп

В беседе с журналистом телеканала ABC News Джонатаном Карлом Дональд Трамп отказался раскрывать детали соглашения с Ираном, но заявил о возможных хороших новостях.

Ранее 24 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил о значительном прогрессе на переговорах. Проект меморандума о взаимопонимании согласован, и президент США обсудил его по телефону с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.