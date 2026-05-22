Трамп поручил представителям США не спешить с заключением сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в США поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения с Ираном. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что переговорный процесс идет последовательно, а морская блокада Ирана сохранится до окончательной проверки и подписания документа во избежание ошибок.
"Переговоры идут в упорядоченном и конструктивном ключе, и я сказал своим представителям не спешить со сделкой. Время работает на нас"
– Дональд Трамп
В беседе с журналистом телеканала ABC News Джонатаном Карлом Дональд Трамп отказался раскрывать детали соглашения с Ираном, но заявил о возможных хороших новостях.
Ранее 24 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил о значительном прогрессе на переговорах. Проект меморандума о взаимопонимании согласован, и президент США обсудил его по телефону с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.