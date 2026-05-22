Рубио анонсировал "новости" по переговорам с Ираном

Госсекретарь США сообщил о существенном прогрессе в переговорах с Ираном. Он также подчеркнул, что новости по данной теме могут появиться в ближайшие сутки.

Соединенные Штаты и Иран достигли значительного прогресса на переговорах. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио после переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Выступая на пресс-конференции, он отметил, что в течение сегодняшнего дня стоит ждать новостей по этой теме.

"Что касается ситуации с Ираном, я думаю, сегодня позже появятся новости по этой теме, и я предоставлю президенту (Дональду Трампу – прим. ред) возможность сделать дальнейшие заявления по этому поводу. Достаточно сказать, что был достигнут некоторый прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный"

– Марко Рубио

Ранее сегодня СМИ сообщили со ссылкой на американских чиновников, что США и Иран близки к заключению меморандума о взаимопонимании сроком на 60 дней. Согласно документу, в течение двух месяцев Ормузский пролив будет открыт для судоходства без взимания денег за проход, и Иран согласится на разминирование установленных в проливе мин. В свою очередь, США снимут блокаду с иранских портов и отменят ряд санкций, предоставив, в частности, Ирану свободно продавать нефть.