Ормузский пролив остается открытым для судов – США

В Центральном командовании ВС США прокомментировали ситуацию в Ормузском проливе. В частности, там опровергли информацию о том, что Ирану принадлежит контроль над этой водной артерией.

Ормузский пролив открыт для прохода всех судов. Об этом сказано в заявлении, распространенном 12 июля на страницах Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсетях.

"Ормузский пролив открыт для всех судов. ВС США находятся на своих позициях и готовы обеспечить свободу судоходства"

– CENTCOM

В тексте также говорится о том, что Иран не контролирует пролив. Уточняется, что минувшие семь дней пролив пересекли более 140 судов.

Ранее сегодня в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально заявили о том, что Ормузский пролив полностью закрыт для транзита судов. В КСИР добавили, что эта водная артерия снова будет доступна для прохода только после того, как США прекратят вмешиваться в дела региона.