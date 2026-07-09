Более полусотни сел остаются без транспортного сообщения в Дагестане

Дорожники продолжают аварийно-восстановительные работы на участках дорог, закрытых в результате непогоды. Транспортного сообщения все еще нет с 56 населенными пунктами.

В Дагестане после сильных дождей остаются без транспортного сообщения 56 населенных пунктов. Об этом информирует 10 июля Минтранс республики.

"По состоянию на 11:00 мск 10 июля (...) временно нарушено транспортное сообщение с 56 населенными пунктами в восьми районах"

– региональное министерство

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Чародинском районе республики, где прервано транспортное сообщение с 18 селами. В настоящее время там из-за сошедшего оползня закрыт участок дороги "Цуриб - Арчиб".

В министерстве подчеркнули, что специалисты 24 часа в сутки проводят аварийно-восстановительные работы на участках дорог, которые были закрыты в результате непогоды.