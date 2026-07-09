Хакан Фидан: нет причин для конфликта между Турцией и Израилем

Турция не видит причин для открытого конфликта между Анкарой и Тель-Авивом, хотя по мере приближения выборов в Израиле все чаще ищут нового врага, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В Израиле достаточно внятных и здравомыслящих людей, которые обладают мудростью и стратегическим мышлением. Они не хотят войны с Турцией, заявил сегодня глава МИД Турецкой Республики Хакан Фидан.

"Не все из них похожи на Нетаньяху и его окружение. Но Нетаньяху и другие по мере приближения выборов, нуждаются во враге. После войны с ХАМАС, Хезболлой и Ираном им нужен еще один враг, чтобы вызвать жалость. Они пытаются сделать это с Турцией"

- Хакан Фидан

Политика и правительство Нетаньяху - это бремя не только для Турции, но и для самого Израиля, для региона, а также бремя и угроза международной безопасности, отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

"Все согласны с тем, что Нетаньяху и его политика представляют угрозу международной и экономической безопасности. И я думаю, Трамп это тоже понимает"

- Хакан Фидан