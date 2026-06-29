Протест Баку остановил антитурецкую акцию в Израиле

Опрометчивое решение Кабмина Израиля запустить процедуру признания событий 1915 года в Османской империи в качестве "геноцида армян" серьезно повлияло на отношения страны с Азербайджаном. В Баку призвали Тель-Авив не политизировать проблему, а подойти к ней с исторической стороны - и антитурецкая инициатива была поставлена на паузу.

Вслед за решением правительства Израиля об узаконивании однобокой трактовки трагических событий 1915 года в Османской империи как "геноцида армян" последовал серьезный разлад в отношениях между Баку и Тель-Авивом - как пишут израильские СМИ, Азербайджан объявил Еврейскому государству, что считает этот шаг "переходом красной линии".

Издание Ynet, ссылаясь на источники в правительственных кругах, информирует, что Азербайджан возмутила не только сама инициатива Кабмина Биньямина Нетаньяху, но и то, как она была опубликована. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар связался со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым только после того, как решение было обнародовано, то есть Тель-Авив поставил Баку перед свершившимся фактом, даже не попытавшись обсудить с перспективы такого шага.

В Азербайджане вполне обоснованно выразили ожидание, что Израиль воздержится от развития антитурецкой инициативы. Баку прямо обратил к Тель-Авиву вопрос: зачем Израиль идет на обострение отношений с Азербайджаном, одной из самых дружественных ему стран, в которой отсутствует антисемитизм? Азербайджанская сторона также выразила надежду, что кризис не будет углубляться, а вопрос не дойдет до голосования в Кнессете.

Тель-Авив прислушался к Баку

Инициатива Кабмина Израиля об антитурецкой трактовке событий 1915 года в Османской империи действительно не получила хода в Кнессете. После выражения МИД Азербайджана и другими официальными представителями Баку решительного протеста эта политическая акция была отложена в долгий ящик. В переговорах с Тель-Авивом азербайджанская сторона подчеркивала, что придание событиям 1915 года статуса "геноцида армян" нанесет прямой ущерб связям Азербайджана с Израилем.

Позицию Баку поддержал ряд израильских политологов и журналистов, обративших внимание на нежелательность ослабления контактов Еврейского государства с Азербайджанской Республикой. Об этом говорили сторонники самых разных групп израильского истеблишмента. Газета Haaretz, ссылаясь на дипломатов на условиях анонимности, сообщила, что у антитурецкой инициативы правительства Израиля нет ни малейших выгод для страны и государства.

Зачем Израилю "геноцид армян"?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на рекурсивность темы "геноцида армян" в израильском медийном поле, связанную с решением тех или иных политических задач.

"Вопрос о признании "геноцида армян" в Израиле дебатируется последние 20 лет примерно раз в 2-3 года. Как правило, этот вопрос вносят в повестку дня представители оппозиции, включая депутатов Кнессета – тема попадает на первые страницы газет, вокруг не в очередной раз начинаются дебаты, а тот, кто ее заново поднял, становится узнаваемым как политик", - прежде всего сказал он.

"На этот раз ситуация несколько иная: с инициативой выступил министр иностранных дел Гидеон Саар – но не стоит забывать, что в Израиле через два месяца состоятся парламентские выборы. Гидеон Саар, в свое время сбежавший из партии Ликуд, вернулся в нее, и сегодня у него стоит задача выиграть праймериз в Ликуде. На открытым голосовании праймериз у Саара нет практически никаких шансов попасть в первую двадцатку, не говоря уже о первой десятке, которая получит министерские портфели. Единственная возможность войти в список – через квоту на Биньямина Нетаньяху, но она очень маленькая, попадут в нее немногие, и именно за эту квоту идет борьба", - сообщил Юрий Бочаров.

"С одной стороны, Гидеону Саару уже было обещано место в квоте на Нетаньяху. С другой стороны, ему все равно в последнюю пару месяцев перед выборам над как-то показать себя. Саар решил сделать это через поднятие темы "геноцида армян". Он сделал это не потому, что поддерживает армян или хочет испортить отношения Израиля с Азербайджаном, а потому, что захотел таким образом продемонстрировать личный ответ Турции на антиизраильскую риторику. По сути, он попросту отрабатывает свою повестку дня как министр иностранных дел", - продолжил политтехнолог.

"На самом деле в инициативе Саара нет отголосков настоящих проблем Израиля в отношениях с Турцией – это только часть внутриполитической борьбы за место под солнцем в преддверии парламентских выборов. Тему "геноцида армян" мог поднять и кто-то другой, в том числе под другим углом, например, "мы не против Турции, мы за демократию и за признание". Но это все риторика, а в основе лежит избирательная кампания в Израиле", - подчеркнул Юрий Бочаров.

"В свое время я и члены международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" несколько раз отбивали этот вопрос на уровне парламента – у нас были свои взаимоотношения с Кнессетов и солидные, весомые связи", - добавил эксперт.