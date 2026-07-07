Чемпионат по 3D-стрельбе из лука пройдет в середине июля в Ингушетии

В Республике Ингушетия через неделю стартует чемпионат России по 3-D стрельбе из лука – в нем примут участие несколько сотен представителей разных регионов России.

Около 400 лучников из различных регионов России прибудут в Ингушетию на чемпионат страны по 3D-стрельбе из лука, спортивное событие анонсировали в правительстве региона.

В сообщении уточнили, что турнир стартует 15 июля и будет проходить по 20 июля, причем в Ингушетии он будет проводиться впервые.

"Соревнования включены в Единый календарный план Минспорта России... Ожидается около 400 спортсменов из разных регионов страны"

– правительство Ингушетии

Лучники будут состязаться в Республиканском спортивно-тренировочном центре "Мужичи" и башенном комплексе Эгикал в Джейрахском районе.