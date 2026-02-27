Вестник Кавказа

Турция и Канада начали переговоры о свободной торговле

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Переговоры о свободной торговле начали Турция и Канада. Страны намерены упростить взаимодействие в сфере торговых контактов.

Анкара и Оттава начали консультации по свободной торговле. Вопрос о торговом соглашении обсудили лидеры Турции и Канады Реджеп Тайип Эрдоган и Марк Карни. Соглашение позволит странам обеспечить экономический рост, а также укрепит логистические цепочки. 

"Более тесное экономическое сотрудничество поддержит экономический рост, будет способствовать созданию новых рабочих мест, повысит конкурентоспособность, укрепит цепочки поставок и поможет нашим предприятиям добиваться успеха во все более динамичной глобальной экономике"

– совместное заявление 

Встреча двух лидеров должна стать прологом к развитию диалога по вопросу свободной торговли. В ближайшее время страны должны согласовать технические группы, которые начнут первый этап переговоров.

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