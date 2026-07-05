Вестник Кавказа

Железнодорожные грузоперевозки Азербайджана возросли на 20%

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В июне в Азербайджане по железной дороге было транспортировано свыше 1,6 млн т грузов, это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.

За первые месяц лета ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перевезли 1,64 млн т грузов, грузоперевозки возросли по сравнению с прошлым годом, сообщили в АЖД.

В июне 2026 года объем грузоперевозок по АЖД возрос на 20% относительно июня 2025 года. При этом на 38% увеличился объем транзитных перевозок – до 707 тыс т.

В рамках МТК Восток-Запад транзит грузов по железнодорожной сети Азербайджана вырос на 67%, до 449 тыс т, по МТК Север-Юг – на 48%, до 47,2 тыс т.

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