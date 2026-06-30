Иран и Катар снова возобновили морскую торговлю

Иран снова будет торговать с Катаром – этот вопрос после почти пятимесячного перерыва с начала войны США и Израиля против Ирана обсудили власти двух стран.

Морская торговля между Ираном и Катаром снова вышла на свою рабочую фазу, сообщил торговый атташе Ирана в Дохе Аббас Абдулхани.

В первую очередь восстановлено судоходство между иранским портом Дейер и катарским портом Эр-Рувайс – это кратчайший коммерческий морской путь через Персидский залив, работа которого возобновилась после координации между посольством Ирана в Дохе и катарскими властями, передает Sputnik Азербайджан.

Ранее всякая морская активность между странами была остановлена из-за того, что в ходе боевых действий между Ираном, США и Израилем порт Дейер неоднократно подвергался ракетным ударам.

Два расположенных фактически напротив друг друга порта в основном обслуживают региональную торговлю, отметил дипломат.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минтранс Катара сегодня объявил о полном восстановлении морского судоходства, в том числе для рыболовецких и прогулочных судов, гидроциклов и других плавсредств.