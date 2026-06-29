Ирану пока не вернули замороженные в Катаре $6 млрд – СМИ

Источник опроверг возвращение Ирану замороженных $6 млрд. Ранее президент Исламской Республики сообщил, что Исламская Республика договорилась с Катаром о разблокировании этих денег.

Замороженные в Катаре $6 млрд до сих пор не разблокированы и не возвращены Ирану. Об этом рассказал американский чиновник.

Он подчеркнул, что этого не произойдет до тех пор, пока не будут выполнены условия меморандума, передает газета New York Post.

"Никакие замороженные активы не были разблокированы, и никакие замороженные активы не будут разблокированы, пока Иран не выполнит условия меморандума о взаимопонимании"

– источник

По его словам, в Иране хотели получить активы в виде единовременной выплаты, однако США хотят разделить эту сумму и поэтапно передавать средства сразу поставщикам гуманитарных товаров в Иран по мере достижения прогресса на переговорах по ключевым вопросам.

Напомним, накануне иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что Иран и Катар договорились о разблокировке $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских активов, находящихся в Катаре.