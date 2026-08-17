Цены на арбузы и дыни рухнули в России

За последний месяц в России резко подешевели арбузы и дыни. В сетевых магазинах цены обвалились на 40%, а ассортимент расширился.

Арбузы и дыни за последний месяц стали значительно доступнее в России – цены на них в крупных торговых сетях снизились на 40%, сообщил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

"Сейчас на рынок вышел основной объем российского урожая, и выбор бахчевых в крупных торговых сетях расширяется... Минимальные цены на бахчевые за месяц снизились на 40%. В середине августа арбузы в крупных торговых сетях стоят от 30 рублей за килограмм, дыни - от 80 рублей за килограмм"

– Станислав Богданов

Бахчевые – сезонный продукт, с этим связаны сильные колебания цен. С середины июля не только опустились цены на арбузы и дыни, но и расширился ассортимент – арбузов на 70%, дынь на 80%. Порядка 10 видов как арбузов, так и дынь можно найти в популярных российских супермаркетах.

В основном на прилавках лежат арбузы и дыни, выращенные в РФ. Также в магазинах можно найти импортные бахчевые – арбузы из Азербайджана, Ирана и Ливана, дыни из Казахстана, Узбекистана, Коста-Рики, Эквадора и Испании. Также и арбузы, и дыни экспортируют в Россию Турция и Бразилия, поделился Богданов в беседе с РИА Новости.