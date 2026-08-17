Вестник Кавказа

Временное прекращение огня означает повторение войны - Аракчи

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Иран категорически отказывается от любого временного прекращения огня и намерен добиваться окончательного завершения войны, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран добивается полного завершения войны, а не временного перемирия. Об этом сообщает агентство Tasnim. 

"Некоторые страны предлагали наладить связи, оказать посредничество. Наш ответ им всем был абсолютно понятен — мы не хотим прекращения огня, нам нужно окончание войны. Нам не нужна 12-дневная война, которая закончилась прекращением огня, но повторилась через несколько месяцев"

- Аббас Аракчи

По убеждению министра, временное перемирие лишь спровоцирует новый виток конфликта, при этом Вашингтону после неудачных попыток давления уже пришлось отказаться от изначального документа о капитуляции из 15 пунктов и перейти к обсуждению меморандума из 14 пунктов.

Он также отметил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан создал возможность для урегулирования разногласий с американской стороной. Этот процесс может пройти путем диалога при посредничестве Пакистана.

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