Названо число жертв удара Израиля по порту в Газе

Al Jazeera Arabic: Израильские войска ударили по порту в Газе. Погибли шесть человек, десять получили ранения.

Армия Израиля нанесла удар по порту в районе города Газа. В результате удара погибли шесть человек, передает Al Jazeera Arabic со ссылкой на источники в медицинской службе.

Сообщается, что удар ЦАХАЛ был нанесен по кафе, которое располагается в порту. Пострадавшими числятся 10 человек, которые были направлены в городскую больницу.

По информации источников, среди погибших также есть один ребенок.

В ЦАХАЛ заявили, что целью атаки стал член движения ХАМАС.