Вестник Кавказа

Названо число жертв удара Израиля по порту в Газе

Названо число жертв удара Израиля по порту в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Al Jazeera Arabic: Израильские войска ударили по порту в Газе. Погибли шесть человек, десять получили ранения.

Армия Израиля нанесла удар по порту в районе города Газа. В результате удара погибли шесть человек, передает Al Jazeera Arabic со ссылкой на источники в медицинской службе. 

Сообщается, что удар ЦАХАЛ был нанесен по кафе, которое располагается в порту. Пострадавшими числятся 10 человек, которые были направлены в городскую больницу. 

По информации источников, среди погибших также есть один ребенок.   

В ЦАХАЛ заявили, что целью атаки стал член движения ХАМАС.

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