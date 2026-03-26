Вестник Кавказа

В Ингушетии соберут в школу детей из малоимущих семей

В Ингушетии соберут в школу детей из малоимущих семей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии по традиции вручат больше 5 тысячам детей из малоимущих семей школьные принадлежности, закупленные на средства, на которые соберут благотворители – в акции могут принять участие все жители республики.

В Ингушетии стартует ставшая традиционной акция "Собери ребенка в школу", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Более 5 тыс детей из малоимущих и многодетных семей получат портфели и полные комплекты школьных принадлежностей. Также подарки к школе ждут детей с инвалидностью и детей участников СВО"

- Махмуд-Али Калиматов

Школьные принадлежности для учеников сначала передадут в муниципалитеты, которые распределят их по нуждающимся семьям, поведал глава региона, передает ТАСС.

К акции могут присоединиться все жители республики, добавил Калиматов.

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