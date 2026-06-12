Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление президенту Дональду Трампу по случаю празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества"

- Владимир Путин

Глава государства напомнил о союзничестве стран в мировых войнах и совместной победе над нацизмом, подчеркнув, что сегодня Россия и США несут особую ответственность за глобальную безопасность.

Также президент РФ выразил уверенность, что налаживание конструктивных и равноправных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам всего мирового сообщества.

"Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам - счастья и процветания"

- Владимир Путин

Отметим, 4 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял Декларацию независимости США, официально провозгласившую отделение 13 североамериканских колоний от Великобритании. В текущем году Соединенные Штаты отмечают 250-летний юбилей этого исторического события, которое стало главным национальным праздником страны.