Путин и Трамп ставят задачу восстановить нормальные связи России и США – Дарчиев

Президенты России и США ставят задачу восстановить двусторонние межгосударственные связи, рассказал посол РФ в США. Он также заявил, что Трамп обладает потенциалом для прорыва в развитии двусторонних отношений.

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил на приеме по случаю Дня России, что лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп ставят задачу вернуть нормальные двусторонние межгосударственные связи.

"В России приветствуют конструктивные и прагматичные подходы нынешней администрации США к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных ее предшественниками"

– Александр Дарчиев

Он признал, что не все идет гладко, однако важное значение имеет нацеленность лидеров России и США на восстановление связей.

"Да, не все складывается гладко и беспроблемно, учитывая привходящие геополитические обстоятельства, но очень важно, что лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи, к чему призывают простые люди по обе стороны Берингова пролива"

– Александр Дарчиев

По мнению дипломата, у Трампа есть потенциал для прорыва в развитии отношений Москвы и Вашингтона. Несмотря на различные обстоятельства, связи начали восстанавливаться.

"Вопрос в том, что опять-таки есть очень много привходящих (извне) политических обстоятельств, обстоятельств внутри Америки, но хорошо уже то, что все-таки межгосударственные связи, которые были на нуле, восстановились"

– Александр Дарчиев