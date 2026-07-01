Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы

Нефтяные компании направят дополнительные объемы топлива в регионы для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.

"Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках"

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Ранее Александр Новак поручил Минэнерго разработать меры по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов, отметив, что из-за ажиотажа спрос на горючее вырос на 20-30%. Для наполнения внутреннего рынка вице-премьер допускал введение временного запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на несколько месяцев.