Новак: топлива на внутреннем рынке России достаточно

Вице-премьер РФ сообщил, что в стране имеется достаточное количество топлива, локальные перебои и повышение цен носят временный характер, ситуация должна выровняться по мере наполнения рынка.

Российский рынок полностью обеспечен топливом, хотя на отдельных АЗС и случаются перебои, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Финансовом конгрессе ЦБ РФ в среду.

"Несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом"

– Александр Новак

Он пояснил, что перебои случаются локально и они связаны в основном с логистикой, однако эти сложности быстро устраняются.

"Что касается влияния на цены в результате этих перебоев, мы видим, что наши вертикально-интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, как социально ответственные компании, и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены"

– Александр Новак

На некоторых заправках независимых компаний из-за перебоев с поставками наблюдается повышение цен, но ситуация будет решена.

"Это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация"

– Александр Новак

Он выразил надежду, что влияние этой ситуации на рост цен, которые учитывает ЦБ в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным и российская экономика войдет в те прогнозные показатели, которые есть сегодня.