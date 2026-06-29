Турпоток в Ингушетию продолжает стабильно расти

С начала 2026 года Ингушетию посетили около 8 тыс туристов, что превышает показатели посещаемости за аналогичный период прошлого года.

В Ингушетии с начала текущего года количество отдохнувших гостей составило около 8 тыс человек. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на своей странице в соцсети.

"Мы всегда поддерживаем проекты, которые помогают развивать туристическую отрасль. Очередным шагом в этом направлении стал объявленный Министерством культуры и туризма Ингушетии конкурсный отбор на получение субсидий из федерального и регионального бюджетов"

- Махмуд-Али Калиматов

Руководитель региона уточнил, что выделенное финансирование позволит создать в республике дополнительные маршруты для путешественников, а также открыть новые объекты размещения и сервиса. Кроме того, часть привлеченных средств планируется направить на оборудование современных площадок для проведения культурных и спортивных мероприятий.

Отметим, по итогам 2025 года Ингушетия приняла более 125 тыс гостей. Таким образом, объемы туристического потока в республику удалось сохранить на стабильном уровне показателей 2024 года, что подтверждает устойчивый интерес путешественников к природным достопримечательностям и культурно-историческому наследию региона. и Кербеле, а погребение состоится в Мешхеде.