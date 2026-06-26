В Ингушетии вновь заработала обновленная трасса между двумя районами

В Ингушетии сегодня заработала обновленная трасса между горной и равнинной территорией, которая соединила после капремонта Назрановский и Сунженский районы республики, вскоре будут отремонтированы еще семь дорожных объектов.

Первые автомобили сегодня отправились в Ингушетии по обновленной дороге Сурхахи - Алхасты, соединяющей равнинную и горную части Назрановского и Сунженского районов Ингушетии, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Завершен капитальный ремонт автодороги. Для жителей республики она имеет особое значение – она обеспечивает транспортную связь между равнинной и горной частью Ингушетии. По ней ежедневно добираются к месту работы и учебы, пользуются расположенными вдоль маршрута социальными объектами"

- Махмуд-Али Калиматов

Строители обновили трассу по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" – они полностью заменили ее основание, уложили на ней новый асфальт, а для пешеходов обустроили тротуары и прилегающую территорию, передает ТАСС.

На этом дорожные работы в республике не заканчиваются – в скором времени в республике приведут в порядок еще семь дорожных объектов общей протяженностью около 40 км, работы будут проделаны в нынешнем 2026 году, добавил Калиматов.