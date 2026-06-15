На развитие здравоохранения Ингушетии направят 4 млрд рублей

В 2026 году Ингушетия направит 4 млрд рублей по национальным проектам на обновление медицинских учреждений, закупку оборудования и улучшение качества помощи.

Власти Ингушетии в 2026 году выделят 4 млрд рублей на развитие сферы здравоохранения в рамках национальных проектов. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов на своей странице в соцсети.

"Важно, чтобы эти средства превращались в конкретный результат для людей: современные учреждения, оборудование и доступную, качественную медицинскую помощь"

- Махмуд-Али Калиматов

Ранее сообщалось, что Ингушетия получит более 5,2 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Из этой суммы на развитие медицинской инфраструктуры региона предусмотрена основная часть выделенных средств.