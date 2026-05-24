Вестник Кавказа

Восстановление ж/д между Ингушетией и Чечней станет первым этапом масштабного проекта – власти

Восстановление ж/д между Ингушетией и Чечней станет первым этапом масштабного проекта – власти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Железная дорога, связывающая Чечню и Ингушетию, будет восстановлена на Северном Кавказе в рамках более широкого проекта, который реализуется во всем СКФО.

Возрождение железной дороги Слепцовская-Грозный (из Ингушетии в Чечню) состоится в рамках проекта по налаживанию пассажирского и грузового сообщения Минводы-Назрань-Грозный-Махачкала-Дербент, рассказали в правительстве Ингушетии.

В ведомстве пояснили, что премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин принял участие в совещании, которое проводилось у замглавы МЭР РФ Сергея Назарова. Оно было посвящено развитию ж/д инфраструктуры, грузовых и пассажирских перевозок в округе, и одним из главных вопросов на нем было именно восстановление участка ж/д Слепцовская-Грозный.

Представитель правительства РИ подчеркнул, что реконструкция этой железнодорожной артерии в Ингушетии и Чеченской республике станет начальным этапом реализации проекта по организации пассажирского и грузового сообщения по следующему маршруту: Минеральные Воды-Назрань-Грозный-Махачкала-Дербент.

"Для Ингушетии этот проект имеет стратегическое значение с точки зрения повышения транспортной доступности и укрепления межрегиональных связей"

– Владимир Сластенин

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