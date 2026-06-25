Страны ОПЕК+ хотят нарастить добычу нефти на 188 тыс баррелей в сутки

Семь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение об увеличении объемов добычи нефти в августе на 188 тыс баррелей в сутки.

Ведущие страны ОПЕК+ планируют в следующем месяце нарастить добычу нефти в августе на 188 тыс баррелей в сутки, говорится в сообщении организации.

Уточняется, что речь идет о странах, которые придерживаются добровольных сокращений по добыче нефти – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир.

Как пояснили в официальном сообщении, данная мера поможет этим странам ускорить выполнение компенсаций допущенной ранее сверхдобычи.

Также, отметили в ОПЕК+, страны продолжат внимательно оценивать все тенденции рынка и будут придерживаться осторожного подхода для поддержания его стабильности.

Кроме того, "постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий".

Российская квота на добычу нефти в августе текущего года составляет 9,887 млн баррелей в сутки, говорится в официальном заявлении.

Следующая встреча стран ОПЕК+ пройдет 2 августа.