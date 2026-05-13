Грузия продолжает наращивать экспорт голубики

В текущем году с 1 мая по 2 июля Грузия экспортировала 5,2 тыс т голубики на сумму 34,2 млн $, при этом главным рынком сбыта ягоды по-прежнему остается Россия.

С 1 мая по 2 июля Грузия реализовала на внешних рынках 5,2 тыс т голубики на общую сумму 34,2 млн $, что на 9% больше по объему и на 6% по стоимости. Об этом сообщает Минсельхоз страны.

Больше всего ягод было отправлено в Россию в объеме 4679 т, далее следуют страны Евросоюза в лице Германии, Нидерландов и Польши с общим показателем 332 т.

В Ассоциации производителей голубики Грузии ожидают, что в текущем году урожай может превысить прошлогодний показатель на 30 или 40%.

Голубику выращивают преимущественно в регионах Имерети, Самегрело, Гурия и Аджария, а государственные программы софинансирования позволяют хозяйствам планомерно увеличивать площади посадок.

Как ранее сообщала медиаплатформа BMG, также стартовали тестовые поставки ягоды в Дубай и планируется выход на рынки Индии, Сингапура, Гонконга и Китая.

Напомним, ранее в 2019 году Грузия вышла на внешние рынки сбыта голубики, после чего экспортный показатель этого товара начал ежегодно удваиваться. Ожидается, что в 2026 году экспорт возрастет от 7 до 10 тыс т, а к будущему году производство достигнет 25 тыс т.