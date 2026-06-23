Вестник Кавказа

Склад горит на 5 тыс кв м в Ставрополе – есть раненый

Склад горит на 5 тыс кв м в Ставрополе – есть раненый
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Огненное ЧП случилось сегодня в Ставрополе – на территории бывшего завода, где сейчас расположен склад лакокрасочных материалов.

Крупный пожар произошел в субботу на территории ныне не действующего завода в Ставрополе, подробности передает МЧС РФ.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляла 1 тыс кв м, затем она выросла до 5 тыс кв м, при этом обрушилась часть крыши.

"Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания"

– МЧС

В тушении участвует вертолет Ми-8, задействована также аэромобильная группировка. В ее составе сто человек и 20 единиц техники.

Как рассказал глава города Иван Ульянченко, уже известна предварительная причина возгорания. Пожар случился из-за разгерметизация газового баллона.

По последним данным, с места ЧП были эвакуированы 150 человек, пострадал один человек.

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