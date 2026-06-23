Склад горит на 5 тыс кв м в Ставрополе – есть раненый

Огненное ЧП случилось сегодня в Ставрополе – на территории бывшего завода, где сейчас расположен склад лакокрасочных материалов.
Крупный пожар произошел в субботу на территории ныне не действующего завода в Ставрополе, подробности передает МЧС РФ.
Изначально сообщалось, что площадь пожара составляла 1 тыс кв м, затем она выросла до 5 тыс кв м, при этом обрушилась часть крыши.
"Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания"
– МЧС
В тушении участвует вертолет Ми-8, задействована также аэромобильная группировка. В ее составе сто человек и 20 единиц техники.
Как рассказал глава города Иван Ульянченко, уже известна предварительная причина возгорания. Пожар случился из-за разгерметизация газового баллона.
По последним данным, с места ЧП были эвакуированы 150 человек, пострадал один человек.